Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Şimşek, ABD merkezli X hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI değerinin Aralık 2025'te 48,9'a yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'daki yükselişe işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren PMI, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurt içi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın, 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."

