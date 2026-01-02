Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Maaşınızın ne kadarı vergiye gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi tarifesini her yıl yeniden belirliyor. Kanuna göre gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu sene de yeniden değerleme oranında bir artış yaşandı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, vergi matrahını yasal yollarla düşürmenin yollarını hatırlatarak maaşlarda gerçekleşecek kesinti hakkında kritik bilgiler verdi.
Çalışanlar için her sene vergi dilimleri artıyor.2026 yılı için de yeniden değerleme oranında artış yaşandı. Peki çalışanın maaşından ne kadar kesinti olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yeni vergi dilimleri düzenlemesi hakkında merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.
"Her sene vergi dilimleri artıyor. Bu sene de yeniden değerleme oranında bir artış yaşandı” diyen Bal, özellikle asgari ücretliler için getirilen vergi muafiyetinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Bal, "Asgari ücret üzerinden vergiyi almayı bıraktık, vergiden muafiyet var. Bu durum çalışanlar için ciddi bir vergi kazancı oldu. Ama asgari ücret için vergi alınmıyor diye, asgari ücretin üzerindeki kazançlar hemen vergi dilimine sokuluyor. Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor" dedi
100 BİN LİRA MAAŞ ALAN ÇALIŞAN 3. AYDA ÜST DİLİME GİRİYOR
Murat Bal, 2026 yılı için somut bir örnek de verdi. Ocak ayı itibarıyla 100 bin lira maaş alan bir çalışanı ele alan Bal, "100 bin lira maaş alan bir çalışan, asgari ücret tutarı kadar kazancından vergi muafiyeti yaşayacak. Kalan tutar ise yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi dilimine tabi olacak. İlk vergi dilimi 190 bin liraya kadar. Bu kişi mart ayı itibarıyla yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olur" diyerek ortalama bir hesap çıkardı.
Bal’a göre bu çalışan yılın ilerleyen aylarında daha da yüksek oranlarla karşılaşacak. "Bahsedilen çalışan yılı yüzde 27–30’luk vergi diliminden kapatmış olur. Yıllık geliri yaklaşık 1,2 milyon lira olan bir çalışan, yıl sonunda yaklaşık 300 bin lira civarında gelir vergisi ödemiş olur."