Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Maaşınızın ne kadarı vergiye gidecek

"Her sene vergi dilimleri artıyor. Bu sene de yeniden değerleme oranında bir artış yaşandı” diyen Bal, özellikle asgari ücretliler için getirilen vergi muafiyetinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Bal, "Asgari ücret üzerinden vergiyi almayı bıraktık, vergiden muafiyet var. Bu durum çalışanlar için ciddi bir vergi kazancı oldu. Ama asgari ücret için vergi alınmıyor diye, asgari ücretin üzerindeki kazançlar hemen vergi dilimine sokuluyor. Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor" dedi