Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!

Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!

Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü. Bölgeye ekipler sevk edildi.

HAKKARİ' de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalara çığ düşmeleri devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.

Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

