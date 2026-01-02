BIST 11.498
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 5.977,16
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama

Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 2 aylık bebeğin ölümü ve Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe yönelik şiddet olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda toplam 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tunç, çocuklara yönelik her türlü şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İstanbul’da 4 şüphelinin, Antalya’da ise 1 şüphelinin ilgili suçlardan tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüphelinin ve Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddetin geleceğe ihanet olduğunu ve asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Antalya'daki olaylar hakkındaki soruşturmalara ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'alt soya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır."​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber