İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş. bünyesindeki açık, kapalı ve yol kenarı otoparklarında türüne ve süresine göre yüzde 185 ile yüzde 250 oranlarında değişen artışlar yaptı.

İzmir, yeni yıla zamla başladı. Açık, katlı ve yol kenarı olmak üzere kapasitesi 14 bin 191’e ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş. bünyesindeki otoparklara zam geldi.

İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklarda, 2026 yılı ile birlikte saatlik ve abonelik ücretleri güncellendi.

70 TL'DEN 200 TL'YE

Açık alan otoparklarında daha önce 70 TL olan 0-12 saat park ücreti, yeni tarife ile birlikte 200 TL'ye yükseldi. Bu artış, yaklaşık yüzde 185'lik bir zam oranına tekabül ediyor.

KISA SÜRELİ PARK 150 TL

Şehrin en yoğun bölgelerindeki bazı otoparklarda ise kısa süreli park (0-2 saat) ücretleri, 80 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla açılış yapıyor. Otoparkın bulunduğu konuma ve yoğunluğuna göre değişen saatlik ücretler, en düşük 50 liradan başlarken, şehrin en işlek noktalarında ve uzun süreli beklemelerde bu rakam 360 lirayı buluyor.

AYLIK ÜCRETLERE DE ZAM GELDİ

Araç sahiplerinin sıkça tercih ettiği aylık abonelik ücretleri de zamdan etkilendi. Özellikle merkezi konumlardaki otoparklarda daha önce 850 lira civarında olan aylık abonelik bedeli, yeni zamla birlikte 3 bin liraya yükseldi.

Otoparkın yerine göre değişen aylık abonelik fiyatları en düşük 3 bin liradan başlarken, yol kenarı otoparklarında ve özel alanlarda bu rakam, 4 bin lira ile 10 bin lira seviyelerine kadar çıkabiliyor.

İZELMAN otopark tarifelerinde yüzde 185’lik artış sonrası 0-12 saatlik ücretin 200 TL’ye yükselmesini değerlendiren İzmirli sürücüler, otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirterek fiyatların daha dengeli bir seviyeye çekilmesini talep etti.

