HABER /  GÜNCEL

Motosikleti polislerin üzerine sürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürerek akrobatik hareketler yapan kişilere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, jandarma tarafından yakalanan şüphelilerden M.A. ve D.U.’nun tutuklandığını belirterek, trafik kurallarını hiçe sayan bu tür davranışlara karşı caydırıcılığın önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişi hakkında NSosyal hesabından açıklama yaptı. 

GEREĞİ YAPILDI

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. Gereği Yapıldı. M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."

Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin kamera görüntülerini de paylaştı.

