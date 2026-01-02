BIST 11.498
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli tutuklandı

DEAŞ soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 20'si için sınır dışı kararı verildi. 18 şüpheli ise tutuklandı.

 Yalova'nın İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olmuştu, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 20 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 20'si için sınır dışı kararı verildi. 18 şüpheli ise tutuklandı.

