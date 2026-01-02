BIST 11.452
DOLAR 43,04
EURO 50,51
ALTIN 6.043,32
HABER /  GÜNCEL

Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...

Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 liraya yükselecek.

Abone ol

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 Euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı
Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı
Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı
Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
Konya'da kliniğe dönüştürülen eve polis baskını
Konya'da kliniğe dönüştürülen eve polis baskını