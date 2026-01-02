BIST 11.498
DOLAR 43,04
EURO 50,54
ALTIN 5.985,23
HABER /  GÜNCEL

Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosikleti polislerin üzerine sürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Motosikleti polislerin üzerine sürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli tutuklandı
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama
Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi