Adalet Bakanlığı 50 bin kişiye af gelecek iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı, yeni bir infaz düzenlemesinin hayata geçirileceği ve 50 bin kişiye af çıkarılacağına dair haberleri yalanladı.

Gündemi meşgul eden konu. Bugün bazı gazetelerde yer alan habere göre, hapis cezalarının sadece yarısının cezaevinde geçirileceği iddia edildi.

10 yıl hapis cezası alan hükümlünün 5 yıl cezaevinde kalacağını öne sürüldü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

AF İDDİALARI YALANLANDI

Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.