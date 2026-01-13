BIST 12.397
2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Görükle Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde fazla miktarda çöp olduğu ihbarını alan Nilüfer Belediyesi ekipleri temizlik çalışması için verilen adrese gitti.

Evin her iki katını kontrol eden temizlik ekipleri, çatı katı, merdivenler ve koridorda bulunan kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşya gibi atıkları ayrıştırıp torbaladı.

2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı - Resim: 0

Çalışma sonucu evden 9 kamyon çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan çöpler, döküm sahasına bırakıldı. Çöplerin tamamen boşaltılmasının ardından ev detaylı şekilde dezenfekte edildi.

