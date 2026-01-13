Özgür Özel duyurdu: Ankara'da 375 bin kişi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

CHP Genel Başkanı Özür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Genel Başkan açıklasın" dediğini belirterek Ankara'da belediyeden yardım alan 375 bin kişinin ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin bu haftaki grup toplantısının emekliler için yapıldığını duyurdu.

Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Genel Başkan açıklasın" dediğini belirterek Ankara'da belediyeden yardım alan 375 bin kişinin ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

Ankara'daki su kesintilerine ilişkin olarak konuşan CHP Genel Başkanı Özel, "2019’da Erdoğan, 2023’de Bakanı ’Gerede su sitemi ile 2050’ye kadar Ankara’nın su sorununu çözdük’ dediler. 'Ver suyu Mansur Yavaş dağıtsın' dedik. Geçen Mayıs’tan bugüne 1 metre küp su gelmemiş" ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden yurtdışından alınan tüm ürünler 6 Şubat'tan itibaren gümrük işlemlerine tabi olması kararıyla ilgili olarak Özel, "Ne faydası var? Sana bana faydası yok, Trump'a faydası var. Trump'a söz verdi. "Çin malına vergi koyacağım, Amerikan malından vergi kaldıracağım." Amerika'ya gittiği gece yaptı. Ayrıca bu ürünlerin tamamına yakını Çin'den ve Çin şirketlerinden geldiği için, Trump'ın Çin izolasyon fikrinde bu işi kapatmak olduğu için, sırf Trump'a yaranmak için, Trump'a yarenlik etmek için gençlere bu kötülüğü yaptılar. Bütün çocuklar isyanda." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıklarına ilişkin sözlerine işaret eden Özel, tüm muhalefet partilerinin ardından MHP'nin de emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik talebini dile getirdiğini söyledi.

Özgür Özel, "Emekliler, MHP de buna 'sefalet' dedikten sonra, herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu Meclis'te artık azınlık değil, çoğunluksunuz. Buradan Sayın Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir." diye konuştu.

Aksi durumda her partinin ayrı veya ortak teklif verebileceğini anımsatan Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclisin itibarını da kurtaralım." dedi.