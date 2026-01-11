BIST 12.201
CHP lideri Özel: Buradan ant içerim, yemin ederim ki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücretin ve emekli maaşının artması, ürünün kıymetlenmesi, çiftçinin yine milletin efendisi olması ve esnafın yüzü gülmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Özel, "Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız." dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Türkiye'yi akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak yöneteceklerini anlatan Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin ev geçindirememesinden muzdarip emekçi de bu meydanda. Açlık sınırının üçte ikisine mahkum edilen emekli de bu meydanda, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken şimdi borç batağında olan çiftçi de bu meydanda. Siftahsız esnaf da bu meydanda. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli'de." ifadelerini kullandı.

Açıklanan asgari ücreti eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, bugünün parasıyla 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücret, emekli maaşı artsın, ürün kıymetlensin, çiftçi yine milletin efendisi olsun, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Parti'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, hep birlikte kazanacağız."

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum, meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı, kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli'deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

