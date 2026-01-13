BIST 12.386
DOLAR 43,16
EURO 50,28
ALTIN 6.396,11
HABER /  GÜNCEL

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Abone ol

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamına gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Kaynarca ve ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Bakan Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki: Vatandaş cezalandırılıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki: Vatandaş cezalandırılıyor
Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi
Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü