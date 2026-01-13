BIST 12.386
Türkiye ve İran'dan kritik görüşme!

Türkiye ve İran'dan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Görüşmede, İran'da devam eden hükümet karşıtı protestolar ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

 İran'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen son dakika bilgisine göre Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla İran'daki son durumu ele aldı.

İRAN'DA DEVAM EDEN PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

