Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan'a ziyaret

Futbolda yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş’ı, Fenerbahçeli takım arkadaşları Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlara hitaben cezaevinden bir mektup kaleme almış, mektubunda yalnızlık vurgusu yapmıştı.

Yandaş'ın "Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN ZİYARET

İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu'nun, Mert Hakan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

