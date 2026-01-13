BIST 12.386
Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray'da Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, üst üste iki penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Karşılaşmaya ilk yarının son anlarında kaçan iki penaltı damga vurdu. Mücadelenin 35. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların hücumunda Kazımcan Karataş, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

ICARDI PENALTIDAN YARARLANAMADI

Topun başına gelen Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi. Ancak yapılan inceleme sonucu penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar ettirildi.

TEKRAR EDİLEN PENALTIDA YİNE KALECİ BAŞARILI

Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve yine aynı köşeye vurdu. Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fethiyespor'a transfer olan Arda Akbulut, yıldız isme yine geçit vermedi. Icardi, ikinci penaltının ardından kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

