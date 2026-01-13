BIST 12.386
ABD basınından iddia: Beyaz Saray ile Rıza Pehlevi arasında gizli görüşme

ABD basınından iddia: Beyaz Saray ile Rıza Pehlevi arasında gizli görüşme

ABD basınında yer alan haberlere göre Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, gizlice Rıza Pehlevi ile görüştü.

İran'da 28 Aralık'ta başlayıp tüm ülkeye yayılan protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump da protestoculara destek çağrısı yaparak "Yardım yolda" dedi. Süreç boyunca, İran'a dönmeye hazır olduğunu söyleyen Rıza Pehlevi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ABD basınının duyurduğuna göre Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, gizlice Rıza Pehlevi ile görüştü.

"DİZ ÇÖKTÜRECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Eski İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi protestoları destekleyerek İran'a döneceğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşım yapan Pehlevi, "Şimdi, ilk çağrıya verdiğiniz kararlı yanıtla, sokaklardaki varlığımızı daha anlamlı hale getirirken, aynı zamanda onun finansal damarlarını keserek, İslam Cumhuriyeti'ni ve yıpranmış ve kırılgan baskı aygıtını diz çöktüreceğimizden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜLKEME DÖNMEYE HAZIRLANIYORUM"

Devrimin yakın olduğuna inandığını belirten Pehlevi, "Ben de ulusal devrimimizin zafer anında, büyük İran halkının yanında olmak için vatanıma dönmeye hazırlanıyorum. O günün çok yakın olduğuna inanıyorum" demişti.

