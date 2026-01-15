Naci Görür 'Türkiye için tehlikeli' diyerek uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, zemin etütlerine yönelik gevşetilen uygulamalara sert tepki göstererek, “Deprem ülkesi Türkiye için çok tehlikeli” dedi ve düzenlemelerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zemin etütlerine ilişkin uygulamalara dikkat çekerek kritik bir uyarıda bulundu. Görür, yapılan bazı düzenlemelerin ve uygulamaların, zeminin yapı üzerindeki deprem etkilerini artırabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

“ZEMİN ÇALIŞMALARI GEVŞETİLİYOR”

Görür, özellikle zemin etütlerinde ve zeminin yapı üzerindeki deprem etkilerini artırabilecek birtakım değişiklikler ve hazırlıklar yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Görür, yer bilimlerinin ülke genelinde daha fazla önem kazanması ve etkinlik alanının genişlemesi gerekirken, tam tersine zemin çalışmalarının gevşetildiğini söyledi.

Yer bilimcisi, zemin etütlerinin giderek daha basitleştirildiğini ve “herkesin yapabileceği” bir alan haline getirildiğini belirterek, bunun büyük riskler barındırdığına dikkat çekti.

“BU DURUM BİR DEPREM MEMLEKETİ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ”

Uyarısını sert bir dille sürdüren Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Zemin çalışmaları gevşetilerek herkesin yapabileceği bir hale getirilmektedir. Bu durum bir deprem memleketi olan Türkiye için çok tehlikelidir. Lütfen vazgeçin.”

DAHA ÖNCE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür, geçmiş yıllarda yaptığı çok sayıda açıklamada Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinde en kritik başlıklardan birinin doğru zemin etüdü olduğunu vurgulamıştı. Görür, özellikle Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve aktif faylara yakın yerleşimlerde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik çalışmalar yapılmadan inşaat ruhsatı verilmemesi gerektiğini defalarca dile getirmişti.