Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'e göre yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürürken Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceğini belirten Çelik, Marmara, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yağış görüleceğini bildirdi.

İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Çelik, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını aktardı.

Yarın sıcaklıklarda birkaç derecelik ısınma olduğunu belirten Çelik, "Hafta sonunda tekrar soğuma ile sıcaklıklar mevsim normalleri altına inecek ve önümüzdeki hemen hemen yedi gün boyunca sıcaklar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek." dedi.

5 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları göreceğiz." tahmininde bulundu.

Çelik, cumartesi günü Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklendiğini özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hafta sonu Ankara'nın çoğunlukla parçalı, çok bulutlu olacağını aktaran Çelik, kuzey kesimlerinde aralıklarla kar yağışı beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini bildiren Çelik, yağışların önce yağmur şeklinde daha sonra karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini kaydetti.

