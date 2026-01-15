BIST 12.457
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç kanalının açılışını Türk mühendislerce geliştirilen 'Robo Genç'in getirdiği kumandayla yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi - Resim: 2

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

Burada tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan Robogenç' isimli robot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TRT Genç Kanalı'nın kumandasını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi - Resim: 3

KUMANDAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VERDİ

Robotun kumandayı Cumhurbaşkanı Erdoğan' verdikten sonra elini kalbine götürerek "Eyvallah" demesi de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi - Resim: 4

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kumandaya basmasıyla TRT Genç Kanalı logosu belirerek, resmen yayın hayatına başlamış oldu. 

