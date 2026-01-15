Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanal açılışı kumandasını robot getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç kanalının açılışını Türk mühendislerce geliştirilen 'Robo Genç'in getirdiği kumandayla yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katıldı.
TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ
Burada tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan Robogenç' isimli robot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TRT Genç Kanalı'nın kumandasını getirdi.
KUMANDAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VERDİ
Robotun kumandayı Cumhurbaşkanı Erdoğan' verdikten sonra elini kalbine götürerek "Eyvallah" demesi de dikkat çekti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kumandaya basmasıyla TRT Genç Kanalı logosu belirerek, resmen yayın hayatına başlamış oldu.