Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etmek için yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu.

Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - Resim: 1

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.

Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - Resim: 2

ELLER SEMAYA AÇILDI, DUALAR EDİLDİ

Bu özel günde tüm Müslümanlar camilere akın ederek ve ellerini semaya açıp dua etti.

Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - Resim: 3

İSTANBUL

Üsküdar Ayazma Camisi, Sultanahmet Camisi ve Eyüpsultan Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - Resim: 4

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

