Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Hazreti Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etmek için yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.
ELLER SEMAYA AÇILDI, DUALAR EDİLDİ
Bu özel günde tüm Müslümanlar camilere akın ederek ve ellerini semaya açıp dua etti.
İSTANBUL
Üsküdar Ayazma Camisi, Sultanahmet Camisi ve Eyüpsultan Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
ŞANLIURFA
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.
Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.