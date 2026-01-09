Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir

Portekiz'in Braga takımı, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz için resmi teklif yaptı.

Geçen sezonu Portekiz'in Rio Ave takımında geçiren ve sezon başında Beşiktaş'a geri dönen Demir Ege Tıknaz'a, Portekiz'den transfer teklifi geldi.

5 MİLYON EURO RESMİ TEKLİF

Gazeteci Sercan Dikmen'nin haberine göre; Braga, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş’a 5 Milyon Euro resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Beşiktaş orta saha takviyesi yaptıktan sonra Demir Ege’nin ayrılığına sıcak bakabilir.