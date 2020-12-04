Beşiktaş Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta şov yapan ve art arda Başakşehir ile Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş, bu çıkışını Kasımpaşa maçıyla devam ettirmek istiyor. Kartal, Kasımpaşa'yı yenerek kazanma serisini 3 maça çıkarmak ve zirveye yaklaşmak istiyor. Peki; Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Son 2 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.30'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Stat: Vodafone Park

Hakem: Bahattin Şimşek

Saat: 19.30

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton Silva, Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Gilbert Koomson, Mickael Tirpan, Haris Hajradinovic, Alan, Bengali Koita, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic