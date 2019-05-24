Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş sezonun son maçında Kasımpaşa’yı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak. Beşiktaş Kasımpaşa'yı Şenol Güneş ile çıkacağı son maçta yenmek istiyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. Milli takımla anlaşan ve Beşiktaş'ın başında son maçına çıkacak olan Şenol Güneş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD 2

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Necip, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz (Larin)

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Tarkan, Pavelka, Koita, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk