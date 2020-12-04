Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'de çıktığı son iki maçta şov yapan ve art arda Başakşehir ile Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş, bu çıkışını Kasımpaşa maçıyla devam ettirmek istiyor. Kartal, Kasımpaşa'yı yenerek kazanma serisini 3 maça çıkarmak ve zirveye yaklaşmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Son 2 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.30'da başlayan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.
Beşiktaş: 0 - 0 :Kasımpaşa (İlk yarı oynanıyor)
18' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
15' Georges-Kevin N'Koudou'nun, Kevin Varga'dan sıyrılarak ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.
Stat: Vodafone Park
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 19.30
Yayın: beIN Sports 1
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton Silva, Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Gilbert Koomson, Mickael Tirpan, Haris Hajradinovic, Alan, Bengali Koita, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic