Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş sezonun son maçında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden siyah beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Şenol Güneş ile çıkacağı son maçta yenmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. Milli takımla anlaşan ve Beşiktaş'ın başında son maçına çıkacak olan Şenol Güneş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mete Kalkavan

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk