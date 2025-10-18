Beşiktaş - Gençlerbirliği karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, saat 17.00'de başladı.
Beşiktaş 0-0 Gençlerbirliği - (CANLI SKOR)
Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin.
Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cerny, Cengiz, Abraham
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Hanousek, Thalison, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang