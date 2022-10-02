Beşiktaş Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 8.haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rekabette Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar bu akşam dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Nefeslerin tutulacağın mücadele için geri sayım başlarken futbolseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş Fenebahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte zorlu mücadele öncesi öne çıkan bilgiler ve derbinin canlı anlatımı haberimizde olacak.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: EErsin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Pedro.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gözler Weghorst'ta

Beşiktaş’a sezon başında Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kazandırılan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplamıştı. 7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik görüntü sergileyen başarılı oyuncu, bu akşamki dev kapışmada da Beşiktaş’ın en önemli hücum silahı olacak. Weghorst, atacağı gollerle stattaki 42 bin, ekranları başındaki milyonlarca taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Teknik direktör Valerien Ismael’in doğrultusunda Weghorst, oyunun ilk 10 dakikalık bölümünde hızlıca skor üretip rakibin özgüvenini kırmayı ardından da maç içerisinde de skor üretip takımına zaferi getirmeyi hedefliyor.

Batshuayi, eski takımı Beşiktaş'a rakip

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu akşam Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı Lacivertliler'e katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu... Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde çıkan Batshuayi, oyuna sonradan girmiş ve son dakikada 2-1'lik zaferi getiren golü atmıştı. Milli arada ülkesi Belçika ile 2-1 kazanılan Galler maçında 1 asist ve 1 golle oynayan 28 yaşındaki forvet, oldukça formda bir şekilde Siyah Beyazlılar'a karşı mücadele edecek. Batshuayi, Valencia ile birlikte de Kanarya'nın en önemli iki gol silahından biri olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 356. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. randevuya çıkacak.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 132 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 44 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı ise birbirlerine eşit. İki ekip de birbirlerine 151'er gol attı.

Geçen sezon üstünlük kurulamadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda geçen sezon eşitlik oluştu.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Derbinin anahtarı ilk gol

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 35 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

1 maçta hükmen yenilgi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 35 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.