Beşiktaş Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Çok sayıda eksiği bulunan Kartal, evinde kayıp yaşamak istemiyor. Adana temsilcisi ise puan yada puanlar peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Kartal, averajla lider durumda bulunuyor. 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga