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BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'

Türkiye İş Bankası, müşterilerine Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasarruflarını teminat göstererek avantajlı oran ve farklı vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

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Türkiye İş Bankası, müşterilerine Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasarruflarını teminat göstererek avantajlı oran ve farklı vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BES'te yapılan düzenlemeyle, BES birikimleri teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılması mümkün hale geldi.

Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması bugün başladı.

Banka da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümlere, 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'ni ekledi. BES katılımcıları böylece emeklilik birikimlerine dokunmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonlarında değerlenmeye devam ediyor. Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncelleniyor. Söz konusu süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından uçtan uca koordine ediliyor.

Başvurular, bankanın şubelerinden yapılabiliyor.

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