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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.30'da başlaması bekleniyor. TRTHaber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. 

Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.  

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