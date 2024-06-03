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HABER /  POLİTİKA

Türkiye ve ABD arasında kritik temas!

Türkiye ve ABD arasında kritik temas!

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve terörle mücadele konularını ele aldı. Görüşmede PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı işbirliği de değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

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