Barzani PKK/YPG'nin korsan seçiminde tarafını seçti

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın 11 Haziran’da düzenleyeceği sözde seçimlerde Barzani yanlıları ‘seçimin Kürtlerin seçimi olmadığını’ belirtti.

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Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG Suriye’nin kuzeyinde öncelikle "özerk bir statü" oluşturma, sonrasında ise "bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokmayı hedefliyor.

11 Haziran’da düzenleyeceği sözde seçim için ABD ‘uygun ortam olmadığını’ belirtmiş Türkiye ise bu duruma sert tepki göstermişti.

Terör örgütünün düzenleyeceği sözde seçimlere bir tepki de Barzani taraftarlarından geldi. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yayınlanan yazıya göre YPG’nin düzenlediği bu seçimlerin ‘Kürtlerin yararına olmadığı’ belirtildi.

Barzanicilerin sitesinde yayınlanan yazıda “Rojava’da 11 Haziran’da yapılacak seçimlere günler kaldı. Fakat seçim kararı, yapılış amacı ve yönetimine dair şaibe, kuşku ve açıklamalar ve tartışmalar devam ediyor.” denildi. ABD’nin bu sözde seçimlere yönelik tavrının hatırlatıldığı yazıda Türkiye’nin de seçimler nedeniyle bölgeye operasyon düzenleyebileceği öne sürüldü.

Kürtlerin ABD açıklaması ve Türkiye’nin tutumunu gözetmesi önemlidir. Fakat Kürtlerin seçim tutumu bu güçlerin açıklamalarının da ötesinde stratejik olmalıdır. Çünkü Kürtler seçim konusunda ortak bir mutabakat sağlamış değildir. Genel olarak bakıldığı zaman söylenen şey şudur “Evet hatalar da olsa sonuç olarak orada bir Kürt iradesi var, Kürtlerin çıkarına biçimde seçim desteklenmeli ve seçim etrafında birleşme olmalı” genel geçer bir doğru gibi görünse de mesele bunun çok daha ötesindedir. Mesele şudur “Bu seçim Kürtlerin öz seçimi midir? Kürtlere bir şey kazandıracak mı? Gerçekten tüm Rojava Kürtlerinin birleştiği genel prensipler doğrultusunda mı seçim yapılıyor?”

Bu soruların tümünün tek cevabı var: Hayır.

“SEÇİM KÜRTLERİN SEÇİMİ DEĞİLDİR”

Barzani yanlıları Suriye’nin bölünmesiyle sonuçlanabilecek bir adlandırmayı kullanmaktan çekinmeyerek ‘Rojava’yı Kürdistan toprağı olarak gördüklerini’ belirtiyor ancak “orada ki yönetim orayı ısrarla Kürdistan’ın bir parçası olarak görmüyor ve Kürdi-Kürdistani tüm sembolleri tümden ret ediyor.” diye yazıyor. Yazıda, “Bunun için 11 Haziran seçimleri Kürdistani bir seçim değildir. Bu nedenle biz de salt Kürt olduğumuz için o seçimin etrafında birleşmek zorunda değiliz. Kürdistani saiklerle yapılmayan bir seçimin Kürdistani çıkarları koruması beklenmez. Bu nedenle seçim sürecine yaptığımız eleştirileri “Kürtlüğe karşı tutum” olarak yorumlayan herkese tek cevap şudur: Seçim Kürtlerin seçimi değildir.”

SÜLEYMANİYE’DE TALABANİ’YE ONAYLATILAN ‘BELGE’

Yazıda terör örgütü PKK’nın bu sözde seçimlerle neyi amaçladığı da açığa çıkıyor: “Bir diğer husus ve aslında her şeyden önce gelen konu şudur: Her seçim bir ilkeler ve kanunlar bütününe dayanarak yapılır. Bu seçimin kendisine dayanak yaptığı Toplumsal Sözleşme belgesi Kürdistani olmadığı gibi bir mutabakat sonucu yazılmamıştır. PKK’nin Kürtlerin somut taleplerini sulandırıp, Avrupa anarşistleri ve sol cenahı mutlu edecek kelimelerle adını Toplumsal Sözleşme koyduğu belge Kürtlerin etrafında toplandığı bir belge değildir. O belge sadece ve sadece Abdullah Öcalan’ı lider, PKK’yi de öncü gücü gören ve ilişki düzeneğini kabul eden yapıların sözleşmesidir.”

‘Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ adı verilen sözde belgenin Süleymaniye’deki Talabani’ye onaylatıldığını öne süren yazıda şu ifadeler kullanıldı:” Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ne özünde Toplumsal Sözleşememe, Tek taraflı dayatma belgesi demek yanlış değildir. İçinde Kürdistani hiçbir ifade yoktur. Bu belge PKK’nin Hukuk Komitesi öncülüğünde yüzde 70’i PKK kadrolarından yüzde 30’da PKK sempatizanlarından oluşan bir birleşim tarafından kaleme alınmıştır. Daha sonra KCK’nin Süleymaniye’deki yönetimine gönderilmiş onaylandıktan sonra da paravan bir komisyon oluşturup insanlara sunulmuştur. Yani hem özü hem de biçimi tek taraflı bir irade dayatmasıdır.”

Talabani, bir süredir PKK terör örgütüne verdiği destekten dolayı Türkiye’nin radarına girmişti. Çeşitli uyarıların ardından Talabani yanlılarının merkezi konumundaki Süleymaniye’ye uçuş yasağı getirilmişti.

KAYNAK: ODA TV