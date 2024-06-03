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Sivas'ta anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki Asel kurtarılamadı

Sivas'ta anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki Asel kurtarılamadı

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel S. henüz bilinmeyen nedenle bir anda bayılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Asel S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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