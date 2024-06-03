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Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi

ELAZIĞ'da bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

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Alınan bilgiye göre, bir yakınına ilaç yazdırmak için Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, doktor G.K. ile tartıştı. Kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı.

Doktorun odasında yaşanan darp sırasında koridorda sesleri duyan hasta ve yakınlarının hareketliliği ile polisin aile sağlığı merkezine gelmesi merkezin güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan G.K'nin evdeki hastasına ilaç yazdırmak isteyen bir kadın hasta yakınınca darbedildiğini belirtti.

Saldırganı ve saldırıyı kınadıklarını ifade eden Gönül, sürecin adli boyutunun da takipçisi olacakları kaydetti.

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