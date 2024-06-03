Hilal Kaplan'ın eşi iddialara isyan etti: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız

Sabah gazetesi yazarı ve TRT yönetim kurulu üyesi Hilal Kaplan'n eşi Emre Esfer, hakkındaki FETÖ iddialarına sert tepki göstererek, "Süreç bittiğinde net bir şekilde bu kumpasın detaylarını, “bizden” görünen hainlerin müfteri ortakları ile nasıl bir ilişkide olduklarını tüm kamuoyu isim isim öğrenecek. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız." dedi.

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Yazar Hilal Kaplan'ın Süheyb Öğüt ile boşandıktan 9 ay sonra Milat gazetesi'nden Emre Efser ile evlenmesi çok konuşulmuştu.

O süreçte Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca çiftle ilgili çeşitli suçlamalarda bulunmuştu. Karaca, suçlamalarından geri adım atarak, özür dilemişti.

Tevfik Emre Sarı, son günlerde sosyal medyada FETÖ hesaplarının saldırısına uğradı. İddialar üzerine yeni bir açıklama yapan Sarı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ’nün operasyon hesapları, satılık sözde haber hesapları ve bot hesaplar. Hepsi şu aşağıdaki iğrençliği uzun zamandır yapıyor. Genel seçimlerden önce; bekar iki insan olarak Allah’ın çizdiği helâl dairede, Allah’ın emri gereğince evlendik. Önce “FETÖ dosyalarında adımın geçtiğini” yazdılar. Bırakın bir tane dosyayı, hayatımda FETÖ ile ilgili bir kez ifade bile vermeye gitmedim ve hep mücadele ettim. Fakat gerçekte ne olduğunun ne önemi var ki?

Daha sonra yıllar önce bir organizasyonda çekilmiş bir fotoğraf üzerinden (O fotoğrafı servis eden namussuz da hesapta Müslüman. Ağır bir ruh hastası. Zamanı gelince hesaplaşacağız.) başka bir iftira kampanyası başladı. “En yakın arkadaşımın eşi ile” evlenmişim. Hayatımda bir kez ve o organizasyonda gördüğüm, bırakın arkadaşlığı 5 dakika bile konuşmadığım birisi hakkında acayip şeyler yazıp konuştular. Söylediğim gibi, gerçekte ne olduğunun ne önemi var ki?

Herkes bir şeyler konuşmaya başlayınca eski eşimin de “onu aldattığıma dair” iddiaları oldu. Kanıtlamasını istedim. Kanıtlayamadı. “O anki öfke ile” bunları yazdığını söyledi. Aylar sonra özür diledi ve helallik istedi. Bu sefer tehdit ettiğimi söylediler. Nedense 4-5 ay sonra tehdit etmeye karar vermişim :) Tekraren söylüyorum, gerçekte ne olduğunun ne önemi var ki? Bu iftiraları açıktan dillendiren 4000’e yakın kişi ya da kurum hakkında şikayette bulunduk. Bir kısmı neticelendi, bir kısmı halen devam ediyor. Ailemize atılan iftiralar ile ilgili yüzlerce habere erişim engelleme kararı aldık. Hukuki mücadelemiz sürüyor ve hep sürecek.

Asıl konu; kendilerini haktan yana gösterenlerin kaynağı ve amacı belli bu iftiraları ya dillendirmeleri ya da sessiz kalmaları aslında. Sizler o sınavı kaybettiniz. Vebalimiz artık sizin sırtınızda. Sanıyorsunuz ki sıra size gelmeyecek. Er ya da geç, bu aşağılık zihniyet sizin de hakkınızda benzer şeyler söyleyecek ya da söyletecekler. Bir fotoğraf karesi ve iki satır yazı ile insanların namuslarınıza saldırmaları yukarıda görüldüğü gibi çok da zor değil.

Yıllarca bunları yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Neden? Çünkü siz; ya onların söylediklerine inanmaya ya da “banane abi ne olmuşsa olmuş” demeye devam edeceksiniz. Son olarak: Tüm bu konularla ilgili kapsamlı hukuki süreç devam ediyor. Süreç bittiğinde net bir şekilde bu kumpasın detaylarını, “bizden” görünen hainlerin müfteri ortakları ile nasıl bir ilişkide olduklarını tüm kamuoyu isim isim öğrenecek. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız. Ve size yemin ederim ki hesabınız çok çetin olacak. Eyvallah…