Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir" dedi.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

Yaşanan bu gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel " Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayyum anlayışının karşısındayız"

"Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır" diyen Özel, "Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız!" dedi.