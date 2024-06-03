Yaşlı kadının feci ölümü! Bahçede çalışırken üzerine basınca...
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı kadın yaşamını yitirdi.Abone ol
İlçeye bağlı Sebzeciler köyünde evinin önündeki bahçede çalışan Gülşah Çakmak (76), farkında olmadan otların arasındaki yılana bastı.
Yılanın ısırdığı Çakmak, durumu bildirdiği komşularınca Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gülşah Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.