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Mersin'de polisi harekete geçiren görüntüler! Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Mersin'de polisi harekete geçiren görüntüler! Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 1"i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

Mersin'de polisin 30 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, adreslerde 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasası ele geçirilmişti.

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