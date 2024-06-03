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Denizli'de bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Denizli'de bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

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Hacıkaplarlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, asansör boşluğundan kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz'ı (43) yaklaşık 3 metre derinlikteki asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini değerlendiren ekipler, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Apartmanda yapılan incelemede asansörün çalışmadığı tespit edildi.

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