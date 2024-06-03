Mayıs ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. 5 aylık enflasyon farkları da belli oldu. İşçi emeklisi şimdiden yüzde 22.72 zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 17.38 zam alması kesinleşti.

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Mayıs ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için de belirleyici oluyor. İşte memur ve emekli zammını belirleyecek beşinci veri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

İşçi emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 22.72 oldu

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Böylece mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

Memur ve memur emekli zammı

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin mayıs itibarıyla yüzde 17,38'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu.

Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplanmıştı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.