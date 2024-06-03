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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilişkin flaş açıklama: Yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilişkin flaş açıklama: Yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük

Bakan Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "En kötüsü geride kaldı, yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi tamamlandı" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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