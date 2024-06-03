Mayıs ayı enflasyonu rakamları açıklandı! TÜİK duyurdu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi. Enflasyonda doğalgaz desteğinin sona ermesi ve giyim kaleminin etkisi hissedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon neden yükseldi?

Ekonomistler, mayıs ayında hanehalkı doğalgazına verilen sübvansiyonun sonlanmasının enflasyona yukarı yönlü katkı yapacağını belirtti.

Yeni sezonla beraber giyim kalemi ve sigara zammının da TÜFE'yi mayıs ayında etkileyeceği ifade edildi.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Enflasyonun mayısta aylık bazda yüzde 3 civarında yükselmesi bekleniyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 75 ile zirveyi göreceği öngörülüyordu.

Ekonomi yönetimi, enflasyonun mayısta zirveyi görmesinin ardından sert düşüş kaydetmesini bekliyor.

Yıllık enflasyonda öngörülen düşüşte baz etkisi, sıkı para politikası ve Dolar/TL'deki yatay seyrin etkili olacağı ifade ediliyor.

Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

Piyasanın yıl sonu beklentisi ise yüzde 40-42 civarında şekilleniyor.

Öncü göstergeler de enflasyonda artışa işaret etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre mayıs ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 arttı. Yıllık bazda artış oranı perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 oldu.

Koç Üniversitesi ve Konda'nın düzenlediği "Hanehalkı Enflasyon Beklenti" anketine göre mayıs ayında fiyat artış oranının yıllık yüzde 113 olması bekleniyor.



Mayıs ayında mutfak enflasyonu hızlandı. Türk-İş’in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,02 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 83,83 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama yüzde 79,43 olarak gerçekleşti.

Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açıldı. Nisan ayında açlık sınırı, 18 bin 969 liraya yükseldi. Böylece 17 bin 2 lira olan asgari ücret ile arasındaki farkı bin 967 liraya çıktı.