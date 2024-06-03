Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yoğun gündemle yarın toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda pek çok önemli konu masada olacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek kabine üyelerinin ajandasında, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün, hükûmetin bir yıllık performansını da açıklaması bekleniyor. Meclis gündemine alınacak olan ‘başıboş köpek tasarısı’ da kabinede ele alınacak.

Kamuda tasarrufa yeni tedbirler gündemde

Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak. Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları da görüşülecek.