Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigara tiryakilerine kötü haber... Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 61TL oldu.

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Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listeleri paylaşılıyor. Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni zamlı fiyatları duyurdu. Gelen 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 61 TL oldu.

Zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.