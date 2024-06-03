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Mourinho sonrası, Robert Lewandowski'den Fenerbahçe sorusuna yanıt

Mourinho sonrası, Robert Lewandowski'den Fenerbahçe sorusuna yanıt

Takımı Jose Mourinho'ya emanet ederek büyük ses getiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Robert Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

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Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe de sıra futbolcu transferinde.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski olurken, yıldız isim Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewa, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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