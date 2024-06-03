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Wilfried Zaha 'kendine yeni kulüp bul' diyen taraftara verdiği cevabı sildi

Wilfried Zaha 'kendine yeni kulüp bul' diyen taraftara verdiği cevabı sildi

Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medyada verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Zaha'nın, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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Geçen sezon transfer edilen ve büyük umutlarla takıma katılan Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Bu durum, taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirilerine neden oldu.

Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.

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31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.

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