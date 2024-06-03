Gözler enflasyon verisinde! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda bugün açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti ve “Enflasyon oranı, bu ay itibarıyla en yüksek noktayı görecek. Sonraki aylarda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz” dedi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri, bugün açıklanacak. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda enflasyon verileri için “Enflasyon oranı, bu ay itibarıyla en yüksek noktayı görecek. Sonraki aylarda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz. Enflasyonla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecek” dedi.

Baz etkisiyle düşüş başlar

Bu arada uzmanlar da enflasyonda baz etkisiyle birlikte düşüşün başlayacağına işaret ediyor. İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın “Mayısta aylık bazda güçlü bir enflasyon gelecek. Bu ay, zirve düzeyi görebiliriz. Bundan sonraki aylarda özellikle mevsim etkisiyle yaş sebze-meyve fiyatları artışında göreli bir yavaşlama göreceğiz. Ayrıca, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye tarihinin en yüksek aylık enflasyonunu görmüştük; dolayısıyla baz etkisiyle de enflasyonda bir geri çekilme olacak. Ancak bunun, Merkez Bankasının yıl sonu beklentisi olan yüzde 38’e ya da Hazine ve Maliye Bakanı’nın işaret ettiği eylül ayında yüzde 40’lara inen bir enflasyona kapı aralayacağını söylemek için henüz erken” diye konuştu.