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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi. Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.

Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.

Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.

East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.

JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

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